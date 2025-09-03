Мэр Саратова встретился с жильцами дома на Блинова

Михаил Исаев провел встречу с жителями Ленинского района по улице Блинова.

Вместе с заместителем министра строительства и ЖКХ Александром Мышевым, прокурором Ленинского района Константином Байкуловым представители мэрии обсудили ключевые вопросы, касающиеся сроков и этапов первоочередных работ.

— Помимо этого, был рассмотрен ряд частных обращений. Даны конкретные поручения по ускорению получения технических заключений, оказанию адресной помощи многодетной семье и организации доступа в квартиры для сбора личных вещей. Отдельно рассмотрели вопрос начислений за вывоз ТКО. Представитель компании «Ситиматик» заверил, что пока жители отсутствуют в квартирах платежи начисляться не будут. Еженедельные встречи для оперативного решения всех возникающих вопросов будут продолжены. Все озвученные вопросы зафиксированы, по ним назначены ответственные. Ситуацию держу на личном контроле, — написал Исаев в своем ТГ-канале.