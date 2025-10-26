Михаил Исаев: О благоустройстве сквера на Прессовой

Завершается реализация второго этапа благоустройства сквера по Прессовой.
На объекте уже выполнены все ключевые работы. Ранее были полностью завершены монтаж игрового и спортивного оборудования, а также произведена посадка деревьев.
В настоящее время подрядчик завершает установку лавочек. Кроме того, уже включена часть нового освещения в зоне спортплощадки.
Руководителю МБУ «Садово-парковое», совместно со строительным контролем, необходимо уделить особое внимание качеству принимаемых у подрядчика работ.