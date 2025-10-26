Мэрия Саратова: демонтируют более 200 незаконных объектов

За прошедшую неделю в Саратове было демонтировано 36 незаконных объектов и зафиксировано более 200 новых нарушений в сфере благоустройства.

Такие данные привел мэр города Михаил Исаев в своем телеграм-канале.

На административном совещании были подведены итоги работы по выявлению и ликвидации несанкционированных конструкций, включая нестационарные торговые точки, элементы наружной рекламы и самовольно установленные гаражи. Помимо уже снесенных 36 объектов, еще 195 подготовлены к предстоящему демонтажу.

В ходе рейдов также было обнаружено 10 брошенных транспортных средств, которые подлежат эвакуации с городских территорий.

Отдельное внимание было уделено проверкам предпринимательской деятельности. Зафиксировано 56 нарушений в организации торговли, из которых 16 случаев связаны с отсутствием кассовых аппаратов. Параллельно выявлено 47 фактов неофициального трудоустройства работников.

Ольга Сергеева