Михаил Исаев: О рекламных щитах в охранных зонах инженерных коммуникаций

На совещании с профильными заместителями и руководителями подняли важный для города вопрос — проблему размещения нестационарных конструкций в охранных зонах инженерных коммуникаций.

Существуют случаи, когда киоски или рекламные конструкции устанавливаются непосредственно на сетях и где расположена запорная аппаратура. Это создает серьезные препятствия для работы ресурсоснабжающих организаций. Так, например, недавно на пересечении улиц Университетская и Горная одна из таких конструкций мешала ремонту и, соответственно, влияла на его сроки.

По итогам обсуждения поставил задачу первому заместителю Максиму Сиденко провести отдельное совещание с представителями всех ресурсоснабжающих организаций.

Цель — составить точный перечень всех проблемных объектов. В дальнейшем, на основании этого анализа, совместно с профильным заместителем по правовым вопросам примем меры по освобождению охранных зон от данных конструкций.