В Саратовской области создается спортивная инфраструктура для реабилитации участников СВО

В пресс-центре издания «Комсомольская правда – Саратов» прошел брифинг, посвященный реализации проектов некоммерческих организаций, направленных на развитие спортивной инфраструктуры и повышение физической активности участников специальной военной операции и членов их семей.

Как сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона, инициативы реализуются при грантовой поддержке ведомства.

Открывая мероприятие, заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая отметила значительный вклад некоммерческого сектора региона в поддержку военнослужащих, ветеранов и членов их семей. Заместитель министра также сообщила, что в 2025 году министерство поддержало семь инициатив, направленных на помощь участникам СВО и их семьям. Общий объем грантового финансирования на эти цели составил более 5 миллионов рублей.

Одним из ключевых проектов, представленных на брифинге, стал проект «Снова сильный: программа физической и социальной реабилитации ветеранов СВО в адаптивном тренажерном комплексе». Его реализует АНО поддержки и развития физической культуры и спорта «Народный фитнес парк». В рамках проекта на Аллее кадетов в Саратове уже установлен новый адаптивный тренажерный комплекс, предназначенный для стимулирования регулярных физических нагрузок среди военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию.

«Новые тренажёры уже привлекли внимание ребят-военнослужащих, находящихся на реабилитации в госпитале. Мы уверены, что регулярные занятия на них помогут нашим бойцам адаптироваться к обычной жизни и вернуться к привычному ритму»,

– отметил руководитель проекта Вячеслав Максюта.

Участник специальной военной операции Никита Бурмистров уже оценил новый комплекс: «Это отличное дополнение к моей программе восстановления. Уже после первой тренировки почувствовал положительный эффект. Занимаюсь регулярно и вижу, как улучшается моя форма и самочувствие».

Еще один социально значимый проект – «Доступный спорт детям участников СВО» – реализует Межрегиональная спортивная общественная организация «Федерация силового экстрима». В его рамках для 100 подростков из семей военнослужащих специальной военной организованы регулярные тренировки в спортивных клубах города.

Тренер проекта Евгений Гавриленко рассказал о комплексном подходе: «Команда опытных тренеров полностью организует тренировочный процесс: от анализа начального физического состояния ребят до составления индивидуальных планов занятий. Считаем, что регулярные тренировки не только помогают ребятам развиваться физически, но и способствуют улучшению эмоционального состояния подростков. В стенах клубов ребята находят новых друзей, формируют коммуникативные навыки, чувствуют себя комфортно в дружеском кругу сверстников».

В завершение брифинга Вячеслав Максюта поделился формулой успешной реализации подобных инициатив. По его словам, залог успеха любого проекта по поддержке военнослужащих и их семей заключается в четкой постановке целей и сплоченной команде единомышленников.

Подготовила Ольга Сергеева