Михаил Исаев: Обратил внимание на пожелтевшие саженцы

Администрации Волжского района вместе с заместителем по благоустройству и специалистами нужно обратить внимание на выбор зеленых насаждений для высадки в центральной части города, а также обеспечить своевременный уход, чтобы создать все условия для приживаемости растений.

Во время обхода ул.Мясницкая обратил внимание на состояние саженцев. Молодые деревья желтеют. Некоторые саженцы, к сожалению, оказались сломанными. Нужно планировать замену на осенне-весенний период. Также коммунальной службе района следует заняться планировкой грунта и гидропосевом на зеленых зонах.

Волжскому, также как и другим районам, необходимо обращать внимание на многочисленные граффити на стенах домов, заборах, организовывать очистку или закраску. Эта проблема актуальна для всего Саратова, но в центральной части уличное «художество» особенно бросается в глаза, и положительные эмоции, увы, оставляет редко.