В Петровске выяснили настоящее имя городничего из «Ревизора»

Ученые из Академии наук приехали в Петровск Саратовской области, чтобы доказать, что именно здесь происходило действие комедии Н.В.Гоголя «Ревизор».

Исследователи обнаружили в музейных архивах имя того самого городничего.

Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава района Максим Калядин.

— Литературоведческую экспедицию возглавил Юрий Черный. Он руководит центром Института научной информации по общественным наукам РАН.

За несколько дней в Петровске московские ученые познакомились с городскими историями о «Ревизоре». О том, что по преданию, Хлестаков останавливался в номерах Соршера на углу Московской и Некрасова. К сожалению, здание не сохранилось до наших дней, но недавно мы нашли вход в подвал, где раньше был трактир.

И вот первое научное открытие экспедиции! Впервые в истории назвали предполагаемое имя городничего из города N. Это Федор Андреевич Керн, свёкр знаменитой Анны Петровны Керн, которой Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение…». Он был первым городничим Петровска много лет, как и его гоголевский прототип.

В Петровске бывал друг Гоголя Степан Петрович Шевырев. Он, скорее всего, и рассказал своему приятелю яркие картины местной жизни, которые потом писатель использовал в комедии.

Промежуточные итоги экспедиции подвели в библиотеке. С большим удовольствием прочитал вместе со всеми комедию «Ревизор» в роли городничего. И спустя почти 200 лет она вызывает искренний смех у слушателей.

Московские ученые спросили меня: не смущают ли меня ассоциации с отрицательным героем Гоголя? Нет, потому что стараемся всю работу делать честно, без всяких сомнительных схем и махинаций. Все-таки за 200 лет у нас в Петровске много что поменялось.

Обязательно расскажу, чем закончилась научная экспедиция, — написал Калядин.