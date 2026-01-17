Михаил Исаев: обсудили организацию ночной уборки от снега

На вечернем совещании с главами районных администраций и руководителями служб благоустройства и коммунальных предприятий обсудили организацию ночной уборки от снега, а также проведение комплексных работ по очистке города в воскресенье.

Коммунальные службы последние несколько суток работают в усиленном режиме, фактически непрерывно обеспечивая расчистку и обработку дорог, тротуаров и пешеходных зон.Рабочие бригады и водители спецтехники задействованы круглосуточно.

В ночь комплексная уборка будет проведена на 61 участке улично-дорожной сети, где сосредоточены основные транспортные и пешеходные потоки. Для выполнения работ сформированы и выставлены 55 звеньев, включающих как механизированную, так и ручную уборку.

В ночное время на линии выйдут 562 единицы спецтехники: дорожные комбинированные машины, погрузчики, самосвалы и прочая техника для расчистки снежных масс. Для безопасного проведения работ будет ограничено движение на 11 участках дорог.Основная задача — мобилизовав все ресурсы, обеспечить вывоз снега и восстановление нормативной ширины проезжей части.

Отдельно на совещании был поднят вопрос, который справедливо вызывает недовольство горожан: в социальных сетях, на горячие линии приходят сообщения о переполненных контейнерных площадках. Жители отмечают, что подъездные пути к дворам расчищены, техника может проехать, но мусор по-прежнему не вывозится.

Задача для глав районных администраций и регионального оператора по обращению с отходами — выстроить работу так, чтобы обращения по переполненным контейнерным площадкам отрабатывались в максимально сжатые сроки.

Ссылки на «непроезжие дворы» там, где дорога уже расчищена и есть реальная возможность подъезда спецтехники, не принимаются.