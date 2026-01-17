В Саратове ночью ограничили стоянку на нескольких улицах для уборки снега

В Саратове временно ограничили движение и парковку автомобилей на нескольких улицах в связи с плановыми работами по уборке снега.
Соответствующее уведомление распространил комитет по дорожному хозяйству и благоустройству.
Как пояснили в ведомстве, в городе продолжается комплексная очистка дорожного покрытия и прилегающих территорий. Для обеспечения эффективной работы техники на отдельных участках потребовалось ввести запрет на стоянку и проезд.
Мероприятия запланированы на ночной период и затронут следующие улицы:
· участок улицы Мичурина (от Вольской до Чапаева);
· участок улицы Мичурина (от Чапаева до Рахова);
· Огородная улица (от Усиевича до 5-го Динамовского проезда);
· Шевыревская улица;
· Ларионова улица;
· улица Мичурина (на отдельных отрезках);
· Большая Затонская улица;
· участок Московской улицы (от Соляной до Набережной Космонавтов);
· часть улицы Мичурина (от Рахова в направлении Пугачева).
В комитете также обратились к автомобилистам с просьбой оставлять в салоне машины на время парковки контактную информацию.
Это необходимо для оперативной связи в случае, если потребуется срочно освободить проезжую часть или тротуар для проведения очистки.
Алиса Эай