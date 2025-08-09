Михаил Исаев поздравил преподавателей физкультуры с профессиональным праздником

Глава Саратова Михаил Исаев поздравил преподавателей физической культуры с профессиональным праздником.

— Уважаемые преподаватели физической культуры города Саратова! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд — это не только высокие спортивные результаты, но и формирование характера, духа и настоящей дружбы. Благодаря вашему таланту, терпению и искренней заботе, наши дети и молодежь растут активными, уверенными в себе и целеустремленными.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть ваша работа приносит радость и гордость!