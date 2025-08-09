Как получить два пособия при увольнении: саратовцам дали пояснения в СФР

В Саратовской области женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, имеют право на получение социальных выплат от Социального фонда России. Им доступны два вида пособий.

Беременные женщины могут получить пособие в размере 100% от регионального прожиточного минимума. Для этого необходимо оформить статус безработной в центре занятости и подать заявление через Госуслуги или отделение СФР в течение шести месяцев после окончания декретного отпуска.

Также предусмотрены выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, которые составляют 40% от среднего заработка за последний год работы. Эти выплаты могут оформить не только матери, но и другие родственники, осуществляющие уход. Важное условие — в этот период получатель не должен состоять на учете как безработный и получать соответствующие пособия.

Все необходимые заявления можно подать как онлайн через портал Госуслуг, так и лично в отделениях Социального фонда России.