Михаил Исаев: Проблема вывоза мусора обострилась в Кировском районе

На совещании по благоустройству главы администраций районов города сообщили о некачественном вывозе мусора подрядчиками регионального оператора. Особенно сильно проблема обострилась в Кировском районе. Мусоровывозящие организации опустошают баки, при этом качественно не зачищают территорию после загрузки. Такая работа муниципалитет абсолютно не устраивает.

Как уже говорил ранее, всем районным структурным подразделениям нужно выстроить четкую систему контроля работы данных организаций. Нельзя допускать, чтобы мусор валялся по всей округе.

Все нарушения необходимо актировать и предоставлять руководству «Ситиматик», чтобы регоператор наводил порядок со своими подрядчиками.