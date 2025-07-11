Территорию саратовского автовокзала ждет масштабное преображение

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Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин утвердил проект планировки территории автовокзала. Документ, разработанный по заказу городского комитета дорожного хозяйства, реализует концепцию, ранее поддержанную жителями.

Ключевые изменения:

Реконструкция улиц:

• Московская;

• им. Емлютина Д.В. Создание транспортно-пересадочного узла для интеграции автовокзала с железнодорожным вокзалом. Благоустройство сквера и прокладка новой улицы местного значения.

—Проект улучшит транспортную доступность и эффективность использования территории. Комфортный пересадочный узел свяжет ключевые точки пассажирских потоков,— пояснила главный архитектор области Анастасия Пузанова.

Работы начнутся после завершения проектно-сметной документации. Обновлённое пространство повысит качество услуг для пассажиров и горожан.