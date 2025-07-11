Территорию саратовского автовокзала ждет масштабное преображение

Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин утвердил проект планировки территории автовокзала. Документ, разработанный по заказу городского комитета дорожного хозяйства, реализует концепцию, ранее поддержанную жителями.
Ключевые изменения:
- Реконструкция улиц:
• Московская;
• им. Емлютина Д.В.
- Создание транспортно-пересадочного узла для интеграции автовокзала с железнодорожным вокзалом.
- Благоустройство сквера и прокладка новой улицы местного значения.
—Проект улучшит транспортную доступность и эффективность использования территории. Комфортный пересадочный узел свяжет ключевые точки пассажирских потоков,— пояснила главный архитектор области Анастасия Пузанова.
Работы начнутся после завершения проектно-сметной документации. Обновлённое пространство повысит качество услуг для пассажиров и горожан.