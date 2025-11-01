Михаил Исаев: провел прием участников СВО

Вместе с руководством прокуратуры, представителями военного комиссариата, фонда «Защитники Отечества» и общественности провел прием участников СВО и членов их семей.

Данные встречи по поручению губернатора Романа Бусаргина проводятся регулярно.

Обращения жителей касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных отношений, социальной поддержки семей участников и погибших участников СВО. Ответственным лицам поручено в течение недели подготовить предложения по решению обозначенных вопросов.

По отдельным обращениям в ближайшее время выйду на место с профильными специалистами, чтобы детально разобраться в ситуациях на месте.