В городе Балаково неизвестные подожгли беседки в парке

В балаковском парке подростки устроили опасные игры с огнем.

В парковой зоне 7-го микрорайона произошел опасный инцидент с участием подростков. По информации местных жителей, опубликованной в социальных сетях, молодые люди разожгли открытый огонь прямо на деревянном столе, в результате чего он был серьезно поврежден.

Автор публикации предложил установить напротив каждой парковой беседки камеры видеонаблюдения, разместив их на осветительных опорах. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В обсуждении происшествия пользователи высказали различные мнения. Часть комментаторов рекомендовала в будущем использовать для обустройства парков металлические конструкции, аргументируя это вандалоустойчивостью. Другие отнеслись к идее повсеместного видеонаблюдения скептически, отвечая в ироничной форме: «Предложение поддерживаю, устанавливай видеонаблюдение. Скидываться не буду».

Ольга Сергеева