Михаил Исаев решает проблему вывоза мусора в Саратове

По поручению Михаила Исаева в Саратове продолжается работа над решением проблемы вывоза мусора.
Первым заместителем главы администрации Максимом Сиденко проведено совещание с представителями комитета по ЖКХ и администраций районов.
Как сообщили в мэрии, на совещании поставлены следующие задачи:
- провести анализ состояния контейнерных площадок;
- разработать схему их размещения;
- проверить соответствие существующих площадок нормам.
Районным администрациям поручено регулярно инспектировать контейнерные площадки и предоставлять отчеты о расширении сети.
Также рассмотрен вопрос утилизации мусора на территориях садоводческих товариществ. Участникам рекомендовано создать систему обращения с отходами на этих участках.