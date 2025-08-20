Михаил Исаев решает проблему вывоза мусора в Саратове

По поручению Михаила Исаева в Саратове продолжается работа над решением проблемы вывоза мусора.

Первым заместителем главы администрации Максимом Сиденко проведено совещание с представителями комитета по ЖКХ и администраций районов.

Как сообщили в мэрии, на совещании поставлены следующие задачи:

провести анализ состояния контейнерных площадок;

разработать схему их размещения;

проверить соответствие существующих площадок нормам.

Районным администрациям поручено регулярно инспектировать контейнерные площадки и предоставлять отчеты о расширении сети.

Также рассмотрен вопрос утилизации мусора на территориях садоводческих товариществ. Участникам рекомендовано создать систему обращения с отходами на этих участках.