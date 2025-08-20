Саратовцы проводят в последний путь бойца СВО из Балакова

Администрация Балаковского района сообщила о гибели уроженца Балаково, участника специальной военной операции Сергея Ивановича Купина.

Сергей Иванович родился в 1968 году и, несмотря на возраст, добровольно подписал контракт для участия в СВО, где проявил мужество и стойкость. Он погиб 11 августа при выполнении боевых задач.

Глава Балаковского района Сергей Барулин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Церемония прощания состоится сегодня, 20 августа с 12:00 до 13:00 в Славяно-Троицком кафедральном соборе.