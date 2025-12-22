Михаил Исаев: Саратов будут убирать 300 единиц спецтехники

Провёл совещание с руководителями служб благоустройства, которые выполняют очистку города от снега и наледи.

Это 6 предприятий, закреплённых за районными администрациями, и МБУ «Садово-парковое», обслуживающее скверы и парки.

Город будет убирать более 300 единиц техники, заготовлено свыше 3000 тонн реагентов. Тем не менее, поставил задачу службам благоустройства не ограничиваться только своим парком, а при необходимости оперативно привлекать сторонние ресурсы и наемную технику в моменты пиковых нагрузок.

Ещё раз обсудили необходимость синхронизации работ по уборке с ГИБДД. Это принципиальный момент для своевременного освобождения улиц от припаркованного транспорта, который мешает проходу спецтехники.

Отдельно остановились на культуре производства работ. Необходимо добросовестно выполнять свои обязанности, но при этом беречь городское имущество. Недопустимо, когда при расчистке снега портят другие элементы благоустройства.

К сожалению, такие примеры есть. В Ленинском районе техника повредила объекты благоустройства. Это зона ответственности МБУ «Дорстрой», которое возглавляет Дмитрий Злобнов. Считаю правильным, что глава администрации района объявил выговор директору учреждения. Повреждённые элементы должны быть восстановлены за счёт виновника.