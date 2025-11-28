Михаил Исаев: Собственникам перестроенных домов компенсируют расходы при регистрации

Также была принята важная мера поддержки по компенсации части расходов при регистрации перестроенных домов

Речь идет об инициативе, о которой писали ранее.

В Саратове уже работает мера поддержки для собственников частных домов (ИЖС). Жители активно пользуются возможностью возместить 5 тысяч рублей за проведение кадастровых работ при оформлении недвижимости. Это стимул для легализации строений, который помогает навести порядок в частном секторе и снизить финансовую нагрузку на семьи.

Профильному заместителю по экономике Александру Борзову была поставлена задача рассмотреть вопрос о расширении действующих мер поддержки: ввести аналогичную компенсацию (или частичное возмещение затрат) на кадастровые работы при оформлении реконструкции жилых домов.

Депутаты поддержали это предложение. Мера поддержки будет расширена.

Это решение позволит жителям города сэкономить семейный бюджет на обязательных процедурах и упростит процесс оформления документов при расширении или перестройке своего жилья.