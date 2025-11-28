Владельцы незаконных построек оформят дома после исков администрации Энгельса

В октябре администрация района подала в Энгельсский районный суд Саратовской области восемь исковых заявлений.

Предметом исков является требование о сносе или приведении в соответствие с установленными нормами индивидуальных жилых домов, построенных гражданами в нарушение установленного законом порядка.

Ключевыми нарушениями являются отсутствие уведомления о начале строительства и эксплуатация объектов без государственной регистрации права собственности.

В процессе рассмотрения данных гражданских дел до вынесения судом окончательного решения четверо из ответчиков выразили намерение добровольно оформить свои строения.

При условии реализации данного добровольного намерения, муниципалитет отзовет заявленные в суде требования в отношении указанных владельцев.

Напоминаем, в соответствии с положениями статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с требованиями лицом, осуществившим ее строительство (владельцем земельного участка), на основании судебного решения.

Успейте оформить меру социальной поддержки по оформлению индивидуального жилого строения до конца года и возместить часть затрат на проведение кадастровых работ: 5 тысяч рублей за дом, 6 тысяч рублей – в случае, если кроме дома одновременно ведется оформление и хозяйственных построек на участке.

Обращайтесь прямо сейчас в администрацию Энгельсского района по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, 30, кабинет 323. Телефон: +7 (8453) 55-76-17.

