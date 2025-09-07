Михаил Исаев: в выходные дни главы должны быть «на земле»

Сегодня вместе с главами Октябрьского и Заводского районов ознакомились с состоянием благоустройства по улицам Астраханской, Грибова, Дегтярной, Чернышевского

Именно в выходные дни главы должны быть «на земле», чтобы без спешки оценить состояние территорий и увидеть город глазами жителей. И делать это нужно не в одиночку, а вместе с районными архитекторами, замами по благоустройству — формировать единый облик улиц, работать над городским дизайн-кодом.

По итогам обхода поставлено ряд задач:

На всех пройденных улицах необходимо переходить к системному благоустройству зелёных зон. Где требуется — проводить компенсационную высадку. Газоны и скверы — такое же лицо города, как и фасады. Привлекать к этой работе управляющие компании, объекты торговли. Совместными усилиями можно добиться качественных и быстрых результатов.

Обратить внимание на сквер по улице Грибова. Главе администрации Октябрьского района Дмитрию Чубукову вместе с архитектором необходимо проработать наполнение сквера: размещение новых малых архитектурных форм, площадки для детей, устройство системы автополива.

По улице им. Н.Г. Чернышевского главе Заводского района Вячеславу Доронину, не сбавляя темп, продолжить работы по приведению в надлежащее состояние подпорных стенок. Начатые работы нужно довести до конца, чтобы улица выглядела опрятнее.

Обратить внимание на благоустройство улицы Крымская и проспект Энтузиастов, а именно озеленение и общее состояние территорий.