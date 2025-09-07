Первые резиденты СИП начали строительство современных производств

Первые резиденты Столыпинского индустриального парка начали строительство современных производств, на которых будет создано больше 500 рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в общей сложности резиденты намерены инвестировать свыше 2 млрд рублей.

Губернатор Роман Бусаргин провел на территории индустриального парка рабочую планерку и обсудил с резидентами ход реализации их инвестиционных проектов.

ООО «Молочный комбинат Сокол».

К участку подведены коммуникации. Специалисты приступили к возведению здания мастерской, началась подготовка площадки под строительство основного корпуса.

ООО «Барко Профиль».

Завершена укладка фундамента первого цеха, строительство которого планируется завершить до конца года. Параллельно начаты работы по подготовке фундамента для вспомогательных зданий.

ООО «Саратовский завод специальных изделий Звезда».

Завершилась укладка фундамента для первого цеха и административно-бытового комплекса. Ведутся работы по прокладке инженерных сетей, начата установка металлоконструкций.

«Площадка индустриального парка — это территория, благодаря которой будет развиваться экономика Саратовской области, расти наш инвестиционный потенциал. Самое важное, что здесь будут создаваться рабочие места для наших жителей. Это площадка, которая соответствует всем самым современным требованиям, и где мы создаем необходимую для резидентов инфраструктуру. Интерес к ней проявляют и другие потенциальные инвесторы, с каждым из них предметно работают профильные структуры правительства», — подчеркнул Роман Бусаргин.