Михаил Исаев: Важно сохранить молодые насаждения зимой

Важная задача при комплексном озеленении города — сохранить молодые насаждения зимой.

На совещании по благоустройству рассмотрели вопросы зимнего содержания зеленых насаждений.

Перед службами благоустройства районных администраций, МБУ «Садово-парковое» поставлена задача комплексно и рачительно подойти к содержанию молодых растений, которые появились в городе в этом году благодаря поддержке губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

При озеленении важно не только заниматься планировкой и разбивкой новых зелёных зон — нужно их сохранять.

И такая работа уже начата: растения на городских улицах закрываются плотной агротканью для защиты от неблагоприятных погодных условий и снижения негативного влияния противогололедных материалов.

Этот вопрос на личном контроле заместителя по благоустройству.

Обсудили и формирование запаса необходимых препаратов для защиты растений — весной службы должны начать обработку насаждений, чтобы не допустить распространение вредителей и сохранить зеленые культуры в надлежащем состоянии.

Такой комплексный подход позволит обеспечить сохранность растений и придать городским общественным пространствам и местам отдыха красивый, ухоженный вид.