Рекордный рост: госзакупки у саратовских самозанятых выросли на 230%

Закупки госкомпаний у самозанятых Саратовской области выросли на 230%.

По итогам трех кварталов 2025 года объем закупок государственных компаний у самозанятых жителей Саратовской области достиг 78,7 млн рублей, показав рекордный рост в 230% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти данные свидетельствуют о возрастающем доверии крупных заказчиков к индивидуальным специалистам.

Данная тенденция соответствует общероссийской динамике. Согласно информации Корпорации МСП, по всей стране объем таких закупок вырос в 2,7 раза, достигнув почти 22 млрд рублей. Количество заключенных контрактов увеличилось на 30% и превысило 14,2 тысячи.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, для многих самозанятых государственный заказ становится стабильным источником дохода и возможностью для развития бизнеса.

Наибольший рост закупок пришелся на следующие сферы:

финансовые услуги

поставка готовых изделий

транспортные и строительные услуги

реклама и маркетинговые исследования

Ольга Сергеева