Михаил Исаев: Встретился с будущими вагоновожатыми

Провел встречу с выпускниками, которые недавно закончили обучение и скоро приступят к работе в качестве вагоновожатых

Это первые выпускники, подготовленные непосредственно на базе «Саратовгорэлектротранса». Напомню, предприятие получило лицензию на осуществление образовательной деятельности, и эта работа была оперативно запущена.

Вопрос кадрового обеспечения СГЭТ стоит у нас на особом контроле. Особенно сейчас, в связи с масштабной модернизацией трамвайной сети, которая стала возможна благодаря уникальному проекту Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина.

Была поставлена задача модернизировать не только инфраструктуру, но и развивать компетенции.

Обучение уже завершила первая группа из 11 человек. Сейчас учится вторая (16 человек), и уже ведется набор в третью.

Поблагодарил выпускников за то, что выбрали эту важную и очень нужную городу профессию. Безусловно, важна и финансовая поддержка. Благодаря решению губернатора Романа Бусаргина, с 1 июня обеспечено повышение заработной платы работникам горэлектротранса на 20%.

Обсудили с новыми специалистами, как город и предприятие могут поддержать их на старте карьеры. Поговорили о новой системе наставничества, которая закрепит за каждым выпускником опытного мастера.

Также затронули синхронизацию их обучения с вводом новой инфраструктуры и обязательную практику на современных составах.