В новогодние каникулы саратовцы смогут отправиться в Нижний Новгород

На ПривЖД назначили тематический поезд из Саратова в Нижний Новгород.

Из Саратова поезд отправится 2 января, а обратно путешественники вернутся 4 января.

В стоимость тура входит поездка на поезде, трансфер, питание и экскурсионная программа. Для комфорта пассажиров в составе тематического поезда комфортабельные купейные, плацкартные вагоны и СВ вагоны с биотуалетами, кондиционерами, розетками.

В Нижнем Новгороде путешественников ждет прогулка по старинным улицам города, Рождественской и Нижневолжской набережным, они увидят памятники Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а также прославленному летчику Валерию Чкалову, посетят Нижегородский Кремль, Дом купца Сироткина.

На фабрике стеклянных елочных украшений участники тура смогут увидеть работу мастеров-стеклодувов и художников.