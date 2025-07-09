Михаил Исаев: Встретился с жителями хутора Бартоломеевский Гагаринского района

В этом году в населенном пункте выполнен ремонт автоподъезда, состояние которого вызывало многочисленные нарекания.

Департаменту Гагаринского района вместе с комитетом дорожного хозяйства необходимо отработать все вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. Также необходимо решить проблему, связанную с объездом грузового транспорта через Бартоломеевский. В этом году планируется ремонт еще двух участков дорог в данном населенном пункте.

Обсудили с жителями вопросы водоснабжения, благоустройства, уличного освещения. Обозначенные темы мы включим в программу развития новых городских территорий, о которой на встрече с активом Гагаринского района говорил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.