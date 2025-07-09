Максим Леонов: Социально ответственный бизнес играет ключевую роль в развитии Энгельса

Сегодня познакомился с деятельностью еще одного динамично развивающегося Энгельсского предприятия — ООО «ПромГазСервис».

Компания более 10 лет занимается производством промышленного газового оборудования и входит в пятерку лучших в России в данном сегменте.

В этом году планируется инвестировать около 200 млн рублей в существенное увеличение производственных площадей и покупку нового оборудования, что позволит создать в нашем городе дополнительные рабочие места.

Наряду с ведением основной своей деятельности, компания не забывает и о родном городе. Так, на общественных территориях Энгельса установлено 50 современных урн для сбора мусора, которые изготовили специалисты предприятия на безвозмездной основе. Установка ещё 50 урн будет выполнена на этой неделе.

Социально ответственный бизнес играет ключевую роль в развитии любого современного города. Предприятия, заботящиеся не только о прибыли, но и о благополучии жителей, вносят значительный вклад в улучшение качества жизни горожан. Администрация района активно поддерживает такие инициативы, предоставляя предприятиям помощь и поддержку.