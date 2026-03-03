Михаил Казаков, Алексей Никишин, Виктор Саурмилих пали на фронте

В ходе специальной военной операции погибли ещё три бойца из Саратовской области. Местные администрации сообщили о гибели Михаила Казакова из Вольского района, Алексея Никишина из Дергачевского и Виктора Саурмилиха из Марксовского. Сегодня во всех трёх муниципалитетах проходят траурные церемонии.

Михаил Казаков служил командиром танка в звании младшего сержанта. Алексей Никишин, 1988 года рождения, жил в посёлке Славин, в ноябре 2024 года ушёл на фронт добровольцем по контракту. Погиб 16 января 2025 года при наступлении на позиции противника у села Серебрянка в ДНР.

Виктор Саурмилих родился и вырос в селе Павловка Марксовского района, получил профессию автомеханика, работал водителем в Москве. На СВО был командиром отделения, управлял боевой машиной мотострелковой роты. Прощание с ним проходит сегодня на малой родине.