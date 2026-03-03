Игорь Молчанов поручил разобраться с завышенными платежками за отопление

Жители Саратова жалуются на завышенные суммы в платежках за отопление в феврале — плата выросла в 1,5–2 раза. Ситуацию прокомментировал и.о. главы города Игорь Молчанов. Чиновник поручил разобраться в каждом обращении: в случае выявления ошибки будет произведен перерасчет. Он также поручил главам районных администраций взять тему на постоянный контроль.

Для перерасчета саратовцам необходимо написать официальное обращение через систему ГИС ЖКХ или в письменной форме. Молчанов призвал горожан сообщать о проблемных адресах и названиях управляющих компаний в комментариях под его постом. Ранее эксперты объясняли рост платежей холодной погодой: средняя температура в феврале составила -11,6 градуса против -8,1 в январе .

Горячие линии по вопросам начислений за отопление работают по поручению губернатора Романа Бусаргина. Жители могут обратиться в минстрой ЖКХ по телефону 8 (8452) 74-00-47 или в Госжилинспекцию по номеру 8 (8452) 27-54-39 . Специалисты помогут проверить корректность расчетов и при необходимости инициировать перерасчет.