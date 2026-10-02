Михаил Орлов избран председателем Саратовской городской Думы седьмого созыва

Михаил Игоревич много лет работал в системе образования и государственного управления.

Он руководил Гуманитарно-экономическим лицеем, возглавлял министерство образования области, был заместителем председателя областного правительства и вице-губернатором. Такой опыт будет востребован на новом посту.

Состав Думы обновился более чем наполовину. В неё вошли представители разных партий, руководители школ и вузов, врачи, предприниматели, участники специальной военной операции. Это позволит учитывать интересы всех социальных групп.

Впереди большая работа. До конца года Думе предстоит принять бюджет города на 2027 год.

Администрация города со своей стороны настроена на открытое и конструктивное взаимодействие с Думой нового созыва.

Пожелал Михаилу Игоревичу и всем депутатам успешной работы на благо Саратова и саратовцев.