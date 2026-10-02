Власти Саратова вводят платный режим на ряде парковок: мэр назвал список улиц

На части парковочных зон областного центра вводится платный режим.

Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов. Мера направлена на увеличение сменяемости машино-мест: автомобилисты перестанут оставлять транспорт на длительный срок, и найти свободную площадку станет значительно проще.

Речь идёт о специально оснащённых территориях на улицах Радищева, Кутякова, Чапаева, Ульяновской, Вольской и ряде других. Ожидается, что это уменьшит неорганизованную парковку и оптимизирует транспортный поток.

Что это значит для водителей:

— В центре появится больше свободных мест за счёт того, что машины не будут стоять часами на одном месте.

— Меньше хаотичной парковки — проезжать и парковаться станет удобнее.

— Следите за знаками и информацией об оплате на новых платных зонах: тарифы и способы оплаты появятся позже.

— Если вы привыкли оставлять машину на весь день в центре, возможно, стоит заранее подыскать альтернативу или быть готовым к расход ам.

Городские власти обещают, что нововведение улучшит ситуацию с парковкой и разгрузит улицы. Следите за обновлениями — список улиц и правила могут уточняться.

Ольга Сергеева