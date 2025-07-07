Михаил Торгашин на главной промышленной выставке России обсудил развитие отрасли БПЛА

Заместитель председателя Правительства области — министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин принял участие в тематическом треке «БПЛА для промышленности: ключевые слагаемые успеха» на главной промышленной выставке России «Иннопром 2025», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге.

На мероприятии обсуждались стимулирование спроса на гражданские беспилотники для использования в разных отраслях промышленности; научные исследования и разработки в области гражданских БПЛА; создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций для развития отрасли; развитие инфраструктуры для использования БАС; подготовка кадров для новой отрасли гражданских беспилотников.



