Авторы лучших региональных сувениров получили награды

Состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Сувенир Саратовской области».

В этом году на конкурс было подано 183 сувенира, в финал состязания вышли 84 работы. Было присуждено 23 первых места, 18 вторых мест, 16 третьих мест.

В числе работ, которые получили награды — магниты «Холодильник Саратов», серия открыток «Достопримечательности Саратовской области», сувениры — игрушки «Русская тройка», «Русские байки под балалайку», панно «История Саратова». Впервые Гран-при конкурса пришлось на номинацию «Гастрономический сувенир». Его обладателем стала Наталья Моторина с подарочным набором «Домашнее варенье».

Финал конкурса прошел в формате фестиваля на Набережной Космонавтов. В рамках мероприятия были организованы мастер-классы, выставка-ярмарка работ финалистов и других мастеров.



