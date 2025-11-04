Миниатюрным бычкам в Энгельсе горожане меняют наряды

В Энгельсе миниатюрные бронзовые бычки — символы туристического маршрута «Энгельс-трек» — сменили наряды в ноябре.

С похолоданием местные жители заметили, что скульптуры обрели новые вязаные шапочки и шарфы.

Инициатором обновления гардероба стала жительница Елена, которая призвала горожан по принципу «возьми вещицу на счастье, но взамен наряди бычка».

Напомним, 4-километровый маршрут «Энгельс-трек» включает 28 исторических объектов. Бронзовые бычки с уникальными легендами сопровождают туристов по всему пути следования.

Наталья Мерайеф