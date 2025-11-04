В Вольске в День народного единства развернули 80-метровый флаг России

В Вольске Саратовской области празднование Дня народного единства было отмечено масштабной патриотической акцией.

Более 200 местных жителей, включая учащихся технологического колледжа и курсантов Военного института материального обеспечения, собрались на центральной площади города.

Участники мероприятия совместно развернули гигантское полотнище российского триколора, длина которого составила 80 метров. Эта акция стала одним из ключевых событий праздничной программы города.

Акция с развертыванием масштабного флага продемонстрировала единство жителей Вольска в праздничный день. Мероприятие прошло при активном участии молодежи, представляющей различные учебные заведения города, — сообщили горожане в соцсетях.

Ольга Сергеева