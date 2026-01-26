Министерство образования прокомментировало закрытие школ региона в январе

Из-за сильных морозов 27 января 2026 года в школах Саратовской области отменяются занятия.

Решение принято в соответствии с действующими температурными нормами.

В Аркадакском, Балашовском, Духовницком, Красноармейском, Романовском, Ртищевском, Самойловском и Турковском районах уроки отменены для учеников с первого по шестой класс.

Во всех остальных районах области, включая город Саратов, занятия приостанавливаются для всех школьников с первого по одиннадцатый класс. Об этом сообщает министерство образования региона.

Согласно региональным правилам, занятия для учащихся 1-6 классов отменяются при температуре ниже минус двадцати градусов, а для старшеклассников 7-11 классов — при температуре ниже минус двадцати пяти градусов. Родители имеют право самостоятельно оставить ребенка дома и в менее холодную погоду, но должны обязательно сообщить об этом классному руководителю.

В период отмены очных занятий учебный процесс будет организован с использованием дистанционных технологий через официальные ресурсы школ, электронную почту и индивидуальные консультации, — отмечает ведомство.

Подготовила Ольга Сергеева