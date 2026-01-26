Саратовская команда победила на Всероссийских соревнованиях по автомногоборью

В Челябинской области прошли Всероссийские соревнования по автомногоборью.

Как сообщает министерство образования региона, в них приняли участие 106 спортсменов из десяти регионов России, включая команду из Саратова.

Участники соревновались в двух возрастных категориях — «Юниор» и «Абсолют», а также в отдельном зачёте «Леди».

Программа соревнований включала три вида ледовых гонок и конкурс на знание правил дорожного движения. В течение двух дней спортсмены выполняли сложные упражнения на льду, такие как «Нестандарт», «Классика-1» и «Классика-2», которые требовали высокого мастерства скоростного маневрирования, точности управления и умения работать на скользкой поверхности.

Сборная команда Саратовской Юношеской автошколы в составе Макара Шмелева, Ивана Балина, Саввы Пименова и Анастасии Кутищевой заняла 1-е место в командном зачёте. В личном первенстве победу одержал Иван Балин, 2-е место занял Макар Шмелев. В зачёте «Леди» 3-е место завоевала Анастасия Кутищева.

Подготовила Ольга Сергеева