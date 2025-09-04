Министерство просвещения РФ ограничило время на домашнюю работу для школьников Саратова

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые нормативы Минпросвещения по времени выполнения домашних заданий для начальной школы.

Для первоклассников лимит составит не более 1 часа в день, для 2-3 классов — 1,5 часа, для четвероклассников — 2 часа.

Также введено ограничение на количество контрольных работ — не более 10% от общего числа уроков. Учителя обязаны дублировать задания в электронном журнале и избегать перегрузки учащихся. Объемные работы (доклады, рефераты) должны выполняться с достаточным запасом времени.