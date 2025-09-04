Министр инвестиций на английском языке представит потенциал Саратовской области

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко выступил перед иностранными слушателями программы «Doing Business in Russia» в Финансовом университете при Правительстве РФ.

В своей видеолекции на английском языке он представил инвестиционный потенциал региона, highlighting выгодное географическое положение, развитую промышленность и агросектор. Марченко подчеркнул, что область готова предложить конкретные проекты в сфере АПК, переработки и высоких технологий.

Программа объединила 80 участников из дружественных стран, которые в течение трёх месяцев будут изучать особенности ведения бизнеса в России. Инициатива реализуется при экспертной поддержке федеральных ведомств и бизнес-сообщества.