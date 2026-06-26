Министр образования Блатман рассказал о подъемных и надбавках саратовским педагогам

В Саратовской области вводятся новые меры поддержки для учителей.

Министр образования Саратовской области Александр Блатман в недавнем интервью телеканалу «Россия» рассказал о новых инициативах, направленных на поддержку учителей в регионе. В рамках этих мер предусмотрены единовременные выплаты для педагогов, которые решат работать в сельской местности.

Кроме того, молодые специалисты, начинающие свою карьеру в образовании, смогут рассчитывать на стимулирующие надбавки. В течение первых трех лет работы им будет гарантирован уровень заработной платы, составляющий 80% от среднего показателя по области. Это должно помочь привлечь новые кадры в образовательную сферу и поддержать их на начальном этапе карьеры.

Блатман также отметил, что в регионе реализуются инициативы, направленные на увеличение числа педагогических работников и повышение общественного престижа профессии учителя. Эти меры призваны создать более благоприятные условия для работы педагогов и привлечь внимание к важности их роли в обществе.

Ольга Сергеева