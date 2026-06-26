Саратовская налоговая рассказала об использовании «Витрины имущества банкротов»

Покупка активов банкротов стала проще благодаря онлайн-платформе «Витрина имущества банкротов», разработанной УФНС России и компанией «Картотека Коммерсантъ».

Платформа предоставляет информацию о конкурсной массе должников, включая недвижимость, транспортные средства и права требования.

Пользователи могут бесплатно и без регистрации просматривать предложения, используя удобные фильтры по региону, типу торгов и ценовому диапазону.

Каждое объявление содержит фотографии, характеристики и информацию о торгах. Для удобства связи с продавцами предусмотрена кнопка «Связаться». Также доступны услуги профессиональных агентов для сопровождения сделок.

Ольга Сергеева