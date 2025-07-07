Министр Бутылкин потребовал ускорить благоустройство набережной у моста Победы в Балакове

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Михаил Бутылкин провел выездное совещание в Балакове с главой района Сергеем Барулиным. Поводом стал срыв сроков работ по благоустройству набережной у моста Победы.

На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 70%. На площадке активно ведутся работы: планировка территории, укладка брусчатки, бетонирование и асфальтирование, установка оснований под опоры освещения и прокладка кабелей. Подрядчик заверил, что завершит все работы до 31 августа.

«Темпы работ никого не устраивают. Дано поручение мобилизовать все силы и привлечь на объект дополнительных рабочих. Мы не можем подвести жителей Балакова и обязаны сделать все, чтобы город получил красивую, современную зону отдыха в срок», – заявил Михаил Бутылкин по итогам совещания.