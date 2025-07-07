В Саратовской области за неделю выявили 4 нарушения правил охоты

За минувшую неделю инспекторы комитета охотничьего хозяйства Саратовской области совместно с Управлением Росгвардии и представителями охотпользователей провели 80 рейдов по контролю за соблюдением правил охоты на территории закрепленных угодий.

Повышенное внимание к соблюдению норм связано со стартом 1 июля сезонной охоты на кабана и степного сурка.

В ходе проверок составлено 4 административных протокола. Нарушения включают отсутствие необходимых разрешительных документов на охоту и ведение деятельности в запрещенные сроки. Все материалы по выявленным нарушениям направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.