Министр Марченко пригласил бизнес на форум «Сильные идеи для нового времени»

Мининвест Саратовской области рассказал о форумах и конкурсах для бизнеса.

Министр инвестиционной политики региона Александр Марченко в ходе прямого эфира представил ключевые инициативы: форум «Сильные идеи для нового времени», конкурс «Знай наших» и платформу «ПОС Бизнес».

Форум, организованный АСИ и Фондом Росконгресс, открыт для совершеннолетних граждан России. Топ-100 проектов получат финансирование, наставничество и возможность пилотного внедрения в регионах. Наиболее значимые идеи представят Президенту. Заявки принимаются до 15 июня 2026 года на сайте идея.росконгресс.рф.

Конкурс «Знай наших» направлен на поддержку российских брендов. Участники смогут рассчитывать на экспертное сопровождение, помощь в привлечении инвестиций и продвижение на маркетплейсах. Заявки принимаются до 1 июня на сайте знайнаших.аси.рф.

Платформа «ПОС Бизнес» работает с 2025 года через «Госуслуги» или инвестпортал. За это время обработано свыше 80 запросов от бизнеса.

Контакты для представителей области: по форуму и конкурсу — 8 (8452) 69-52-34 (Денис Шмелев), по платформе — 8 (8452) 69-52-65 (Виктория Гребнева).

Ольга Сергеева