Соцфонд рассказал саратовцам всё о выплатах по больничным и связи со страховым стажем

Более 123 тысяч жителей Саратовской области получили оплачиваемые больничные.

Свыше 123 тысяч трудоустроенных жителей региона получили пособия по временной нетрудоспособности, сообщили в региональном отделении Социального фонда РФ.

Размер выплаты зависит от страхового стажа и дохода за два года. При стаже до пяти лет выплачивается 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%.

Исключение — больничный по уходу за ребенком младше восьми лет: он всегда оплачивается полностью, независимо от стажа. Кроме того, в течение 30 дней после увольнения гражданин может получить пособие от бывшего работодателя в размере 60% от средней зарплаты, но не ниже МРОТ.

Ольга Сергеева