Министр Михаил Торгашин признался, что носит худи саратовского бренда

Саратовский министр раскрыл свой «капсульный гардероб»: худи местного бренда и вязаная шапка для паблика.

Министр промышленности и энергетики Саратовской области Михаил Торгашин неожиданно предстал в амплуа фешен-амбассадора локальных брендов.

В свежем выпуске программы «Акценты» чиновник не только обсудил экономику региона, но и впервые публично продемонстрировал содержимое своего шкафа.

Как выяснилось в эфире, глава ведомства предпочитает комфорт и поддержку земляков. Главный открытый секрет — у министра есть худи от саратовского бренда «Телодвижения», который, к слову, легко найти и на крупных маркетплейсах. Вторым пунктом в «местном луке» Торгашина значится головной убор: он признался, что является счастливым обладателем шапки, связанной руками местных мастериц.

«Соответственно, у нас есть тот, кто делает вязаные шапки. Такой набор есть», — с долей скромной гордости резюмировал министр.

На этом откровения не закончились. Торгашин также похвастался успехами региональной лёгкой промышленности: в области, оказывается, работает ателье, которое шьёт форму для казачества, а также налажен выпуск школьной формы.

Впрочем, тотальным отказом от «неместного» эфир не закончился. На саму программу «Акценты» министр всё же явился в классическом костюме, а вот какой бренд скрывается под лацканами — осталось интригой для зрителей. Тайну производителя пиджака Торгашин оставил за кадром.

Ольга Сергеева