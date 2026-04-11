Саратовская пенсионерка отправила почти 900 тысяч на «безопасный счет» мошенников

В городе Балаково Саратовской области пенсионерка перевела мошенникам почти 900 тысяч рублей.

Классическая схема обмана лишила пожилую жительницу райцентра крупной суммы денег. В полицию обратилась 71-летняя женщина, которая добровольно рассталась с 890 тысячами рублей, поверив телефонным аферистам.

Как рассказали в областном управлении МВД, неизвестные представились «сотрудниками силовых структур» и запугали пенсионерку историей о попытке хищения её накоплений. Звонившие убедили женщину, что единственный способ опередить злоумышленников — немедленно переместить все средства на таинственный «безопасный счёт».

Доверившись убедительным голосам в трубке, пенсионерка лишилась почти миллиона рублей. Осознание обмана пришло к ней уже после того, как деньги были отправлены аферистам.

Пострадавшая написала заявление в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители в очередной раз призывают граждан: никаких «безопасных счетов» не существует, и сотрудники банков или силовых структур никогда не просят переводить деньги по телефону.

Ольга Сергеева