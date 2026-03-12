Министр образования Саратовской области Пажитнев отправлен в отставку

Глава минобразования Саратовской области отправлен в отставку.

Губернатор Роман Бусаргин 12 марта освободил от должности министра образования региона Александра Пажитнева. Информация об этом появилась в пресс-службе главы области. Кто будет временно исполнять обязанности руководителя ведомства, пока не уточняется.

Александр Пажитнев проработал в должности министра около года. Он пришел на этот пост в марте 2025 года как исполняющий обязанности, сменив Алексея Федорова, а в июле был утвержден в должности. До назначения в областное правительство он курировал социальную сферу в мэрии Саратова, а еще раньше был директором городской школы № 6.

Период работы Пажитнева в министерстве запомнился рядом резонансных событий. Среди них — громкая история с увольнением педагога после постановки школьного спектакля, случаи отравления детей в оздоровительных лагерях и проблемы с организацией питания в учебных заведениях, за которые министр уже получал дисциплинарное взыскание.

Ольга Сергеева