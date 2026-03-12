На границе Саратова с Казахстаном остановили собак без документов

На границе в Саратовской области задержали грузовик с собаками, следующий в Узбекистан.

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили незаконный вывоз животных за пределы России. На российско-казахстанском участке границы в Саратовской области был остановлен грузовой автомобиль, который перевозил 12 домашних собак в Узбекистан. Об этом ведомство сообщило сегодня, 12 марта.

Причиной разворота транспортного средства стало отсутствие обязательных ветеринарных сопроводительных документов. Как пояснили в пресс-службе управления, без этих бумаг пересечение границы с животными невозможно.

Для чего именно везли собак в соседнюю республику, не уточняется. После того как инспекторы зафиксировали нарушение, грузовик был отправлен обратно.

Ольга Сергеева